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Antalya merkezli FETÖ operasyonunda ByLock kullandıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı

Antalya merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 18 zanlı gözaltına alındı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 33 kişi hakkında çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Gaziantep, Konya, Denizli, Kayseri, Aydın, Afyonkarahisar, Yozgat, Burdur, Isparta, Kilis ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 15 zanlı ise aranıyor.

Muhabir : Gülsem Adam,Süleyman ElçinYayınlayan : Duygu Can 20:16 09/09/17

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