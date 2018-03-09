Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
Antalya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 zanlıdan 8'i yakalandı.
- AA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Antalya merkezli Kocaeli, Burdur ve Bursa'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirtilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 kişiden 8'i gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 6 kişi aranıyor.
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