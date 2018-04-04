Antalya Serbest Bölge'de yangın çıktı
Antalya'da yat imalat deposunda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
- AA
Serbest Bölge'deki bir firmaya ait yat imalat deposunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede depoyu sardığı yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının, imalat depolarındaki kimyevi maddelere sıçramaması için yoğun mücadele veriliyor.
Alevlere, helikopterle havadan da müdahale edilebileceği öğrenildi.
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