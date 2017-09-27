Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya Valisi Karaloğlu: Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu geçecek

Antalya Valisi Karaloğlu, Antalya'ya gelen yabancı turist sayısına ilişkin, 'Bugün 10 milyonu çok rahat geçebileceğimizi görüyoruz. Bu hepinizin başarısı, hepinizi kutluyorum.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) eylül ayı olağan toplantısı, Kundu Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 27 Eylül'ün Dünya Turizm Günü olarak kutlandığını anımsatarak, "Bütün turizmcilerimizin 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutluyorum." dedi.

Antalya için turizmin önemine işaret eden Karaloğlu, turizmde çok sıkıntılı günlerin yaşandığını ama hiçbir zaman ümidini kaybetmediğini, Antalya'nın potansiyeline her zaman inandığını dile getirdi.

Karaloğlu, "Bu şehrin potansiyeli, turizm sektöründe çalışan insanların kalitesi, tesis kalitemiz, turizme bakışımız nedeniyle, karanlık tünelden çıkacağımıza hep inandım. Geçen yılın sonunda '2017'de 10 milyon turisti bulacağız.' dedim. Biraz cesaret isteyen bir sözdü, bazıları 'Bu Vali daha dün Antalya'ya geldi, bugün başımıza turizmci kesildi.' dediler. Bugün 10 milyonu çok rahat geçebileceğimizi görüyoruz. Bu hepinizin başarısı, hepinizi kutluyorum." diye konuştu.

Avrupa pazarı kadar pazar çeşitlendirmenin de önemli olduğunu kaydeden Karaloğlu, "Avrupa ile yaşadığımız sorunların kaynağı sadece biz değiliz. Bunu iyi okumak, iyi tahlil etmek durumundayız. Buna göre yeni pazarlar bulmak durumundayız. Avrupa'ya fokuslanmalıyız ama mutlaka yeni pazarlara da burun kıvırmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hollandalı genç ezandan etkilenerek Müslüman oldu

Hollandalı genç ezandan etkilenerek Müslüman oldu

İki kıta böyle ayrılıyor

İki kıta böyle ayrılıyor

2 dolar için ölümü göze alıyorlar

2 dolar için ölümü göze alıyorlar

Twitter kullanıcılarına müjde! 280 karakter oluyor

Twitter kullanıcılarına müjde! 280 karakter oluyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA