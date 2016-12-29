Antalya Valisi külçe altın bulundu söylentilerine son noktayı koydu

İddiaya göre, Kemer’in Uvacık Mahallesi Mezarlık dibi mevkiindeki Göynük Kanyonu içerisindeki dağlık alanda kaçak kazı yapılarak külçe altın bulunduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek araştırma başlattı. Bazı noktalarda kaçak kazı yapıldığı belirlenirken, çevrede araştırma yapan ekipler herhangi bir şüpheliye rastlamadı. Olayın ardından adı açıklanmayan 4 kişi gözaltına alındı. Jandarma kaçak kazı yapılan bölgeyi çembere alırken, içeri araç ve yaya girişini yasakladı. Bölgede mağara benzeri bir yapı bulunurken, içine henüz ulaşılamadığı belirtildi. Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü tarafından da bölgeye özel bir ekibin görevlendirildiği ve incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Kemer İlçesi'nde dağlık alanda 20 ton külçe altın bulunduğu iddiası üzerine Vali Münir Karaloğlu da bugün sosyal medya hesabından bir mağara içinden külçe altın fotoğrafı paylaşarak, “Hayaller altın, gerçekler alçı” yorumunda bulundu.