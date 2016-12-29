Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya Valisi külçe altın bulundu söylentilerine son noktayı koydu

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde dağlık alanda 20 ton külçe altın bulunduğu iddiası üzerine Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından külçe altın fotoğrafı paylaşarak, “Hayaller altın, gerçekler alçı” yorumunda bulundu.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İddiaya göre, Kemer’in Uvacık Mahallesi Mezarlık dibi mevkiindeki Göynük Kanyonu içerisindeki dağlık alanda kaçak kazı yapılarak külçe altın bulunduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek araştırma başlattı. Bazı noktalarda kaçak kazı yapıldığı belirlenirken, çevrede araştırma yapan ekipler herhangi bir şüpheliye rastlamadı. Olayın ardından adı açıklanmayan 4 kişi gözaltına alındı. Jandarma kaçak kazı yapılan bölgeyi çembere alırken, içeri araç ve yaya girişini yasakladı. Bölgede mağara benzeri bir yapı bulunurken, içine henüz ulaşılamadığı belirtildi. Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü tarafından da bölgeye özel bir ekibin görevlendirildiği ve incelemenin sürdüğü kaydedildi.
 
Kemer İlçesi'nde dağlık alanda 20 ton külçe altın bulunduğu iddiası üzerine Vali Münir Karaloğlu da bugün sosyal medya hesabından bir mağara içinden külçe altın fotoğrafı paylaşarak, “Hayaller altın, gerçekler alçı” yorumunda bulundu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FETÖ'cülerden 24 TV'ye sosyal medya operasyonu!

FETÖ"cülerden 24 TV"ye sosyal medya operasyonu!

Ordu'nun eli ayağı 'Faturamatik Yakup'

Ordu'nun eli ayağı 'Faturamatik Yakup'

Genelkurmay Başkanı Akar Malatya'da temaslarda bulundu

Genelkurmay Başkanı Akar Malatya'da temaslarda bulundu

Galatasaray taraftarı sosyal medyadan isyan etti

Galatasaray taraftarı sosyal medyadan isyan etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA