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Antalya’da 17 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi

Antalya’da bir araçta piyasaya sürülmek üzere 17 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri, doğu illerinden kaçak sigara getiren şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda Gaziantep şehrinden Antalya’ya gelen bir araçta piyasaya sürülmek üzere 17 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.S. ve E.A., emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden H.S., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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