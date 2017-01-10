Antalya’da 20 metrelik balkon çöktü

Edinilen bilgiye göre olay saat 16:30 sırasında Muratpaşa İlçesi Sinan Mahallesi Hüsnü Karakaş Mahallesi’ndeki Tankerler İşhanında meydana geldi. Yaklaşık 40 yıllık olan ve zaman zaman modernize edilen işhanının balkon duvarının bir bölümü şiddetli yağışa dayanamayarak çöktü. Çevredeki esnaf hemen durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye caddeyi yaya trafiğine kapattı. Çöken balkon etrafında inceleme yapan itfaiye herhangi bir yaralının olmadığını belirledi. Balkon duvarı altındaki 7 dükkan ise büyük zarar gördü. Bazı işyeri sahipleri tehlikeye rağmen çöken duvarın üstünden dükkanlarına girdi. Caddeden geçen yayalar ise meraklı bakışlarla itfaiyenin çalışmalarını inceledi.

"İÇERİ KAÇTIM"

İşyeri çalışanlarından Fatih Kalaycı, “Bitişikteki kirişlerden ses gelmeye başladı. İlk önce ne olduğunu anlayamadık. Yağmurun etkisiyle çatırdı oldu. Biranda çöktü. Cama doğru parçalar geldi. İçeri kaçtım. İyi ki Allah’tan yayalar yoktu. Normalde burası çok kalabalık olurdu. Havadan dolayı kimse yoktu” dedi.

"BİR ANDA ÇÖKTÜ"

İşyeri sahiplerinden Hasan Hüseyin Keleş, “İçeride oturuyordum. Çatır çatır sesler gelmeye başladı, dışarı çıktım. Karşıya geçip baktım, biranda çöktü. Allah’tan altında durmamışım. Bugün yaya yoktu. Dışarıda benim mankenler vardı canlı sanıldı ve kısa süreli bir korku oluşturdu. En büyük sevincimiz yaralanmanın olmaması” ifadelerine yer verdi.

Esnaflardan bazıları balkon duvarının çürük olduğunu söylemlerine rağmen işhanın sahibinin önlem almadığını ileri sürdü.