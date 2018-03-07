Antalya'da 24 kişiden 13'ü FETÖ'den tutuklandı
Antalya'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 13'ünün tutuklandığı açıklandı.
- İHA
Kriptolu haberleşme aracı ByLock kullandığı gerekçesiyle, birçoğu polis memuru ve öğretmen olan 24 şüpheli örgüt mensupları Antalya'da gözaltına alınmıştı. 13'ü tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
17 KİŞİ SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edilen 24 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmesi, şüpheli 17 kişi hakkında ise tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan şüphelilerden D.B.K., A.S., O.D., O.P., E.B., K.A., M.S., S.T., F.Ö., M.A., S.U., F.K., K.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler B.G., S.O., M.E., Y.A., H.D., Ş.B., K.M., Z.S., M.G., C.A., D.G. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.