Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Akseki ilçesinde, Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Güçlüköy Mahallesi yakınlarında Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.59'da, 73.5 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı olmadı.
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