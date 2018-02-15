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Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • DHA
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Güçlüköy Mahallesi yakınlarında Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.59'da, 73.5 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı olmadı.

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