Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya'da 5 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle tatil yapan 5 yaşındaki çocuk, girdiği otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kızılot bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Çetin ailesi 5 yaşındaki çocukları Eren Çetin ile havuza girdi. Bir süre sonra çocuk, havuzda çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin fark etmesiyle havuzdan çıkartılan çocuğa ilk müdahale otelde kalan bir doktor tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Eren Çetin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çetin'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
El yapımı İzmit Pişmaniyesi nasıl yapılır?

El yapımı İzmit Pişmaniyesi nasıl yapılır?

Kimsenin bilmediği şaşırtan gerçekler

Kimsenin bilmediği şaşırtan gerçekler

Show TV 2. sezondan 5 kare yayınladı Çukur dizisi ne zaman başlıyor?

Show TV 2. sezondan 5 kare yayınladı Çukur dizisi ne zaman başlıyor?

Fotoğraftan daha çok ilgi çeken gölgeler

Fotoğraftan daha çok ilgi çeken gölgeler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA