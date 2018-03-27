Antalya'da 54 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda; Gaziantep'ten yola çıkan 07 NV 084 plakalı kamyon ile Antalya'ya doğu illerinden yüklü miktarda gümrük kaçağı Sigara sevkiyatı yapılacağını belirledi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alanya'ya giren kamyonu, Kızlarpınarı Mahallesi'nde kontrollü bir şekilde durdurdu. Araç sürücüsü olan Mehmet Yılmaz, araç içerisinde inşaat izolasyon malzemelerinin olduğunu, bu malzemeleri Gaziantep'ten yüklediğini, yükünü Antalya'ya götüreceğini söyledi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan Arama ve El Koyma Kararına istinaden yapılan aramada; Karton koliler içerisinde bulunan izolasyon malzemelerinin arasına gizlenmiş vaziyette 10 değişik markada toplam 54 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mehmet Yılmaz'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi.