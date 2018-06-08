Antalya'da 762 yıllık mevlevihane, aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden hizmeye açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliğinin desteğiyle "Eski Antalya" diye bilinen Kaleiçi'ndeki Antalya Mevlevihanesi'nin tahrip olan bölümleri restore edilerek gün yüzüne çıkartıldı.



Selçuklu Devleti sultanlarından Alaaddin Keykubat tarafından 1255 yılında yaptırılan Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyonu, 2 yılda tamamlandı. Kültür ve sanat merkezi olarak kullanılacak mevlevihanede, mevlevilikle ilgili çeşitli bilgilerle eşyalar sergileniyor.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Antalya'nın mevlevihane gibi mekanlara sahip çıkmak zorunda olduğunu söyledi.

"7-24 yaşayacak bir mekan olsun arzusundayız"



Topraklardaki asıl tapunun cami, medrese, mezar ve mezar taşları olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, "Mezar taşlarına sahip çıkamayan bir millet, topraklarına sahip çıkamaz. Birileri çok bilinçli bir şekilde, Antalya'daki, Kaleiçi'ndeki İslami kültürü ve havayı yok edebilmek için mezar taşlarını bile yok etmişler." dedi.



Tarihi mekanlara sahip çıkılması gerektiğini belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:



"Burasının, mevlevilikle ilgili çeşitli bilgilerin, eşyaların sergilendiği yaşayan bir kültür ve sanat merkezi olmasını arzu ettik. 7-24 yaşayacak bir mekan olsun arzusundayız. Çocuklarınızı getirin, bu havayı teneffüs etsinler. Üniversite, lise öğrencilerimiz burada divan okusunlar, Mesnevi okusunlar. Sanatla ilgili, tasavvuf musikisiyle ilgili, geleneksel İslam sanatlarıyla ilgili kurslar alsınlar. Bu mekanlara sahip çıkmak zorundayız. İnsan nefesinin değmediği hiçbir yeri, mekanı koruyamazsınız. Onun için nefesinizi bu mekanlara değdirin."

Antalya Mevlevihanesi



Antalya Mevlevihanesi, Selçuklu döneminde kubbe ve tavan sistemi kullanılarak inşa edildi. Enine dikdörtgen planlı olan mevlevihanenin iç kısmında basamaklı yükseltileri bulunuyor.



Mevlevihanede, altta ve üstte olmak üzere 4 mekan bulunuyor. Mevlevihanenin hemen batısında yeni onarılmış bir Osmanlı hamamı da yer alıyor.