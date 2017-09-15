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Antalya'da Adil Öksüz olabileceği iddiasıyla gözaltına alınan 53 yaşındaki kişi serbest bırakıldı

Antalya'da, cuma namazı sonrası bir vatandaşın 15 Temmuz darbe girişiminin firari sanığı FETÖ terör örgütünün 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ü camide gördüğü ihbarı üzerine polis alarma geçti. Öksüz olabileceği iddiasıyla gözaltına alınan 53 yaşındaki İ.A. serbest bırakıldı.

  • DHA
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Kepez İlçesi Masa Dağı'ndaki Ali Uyaroğlu Camii'nde cuma namazı kılan vatandaşlarına biri, camide 15 Temmuz darbe girişiminin firari sanığı Adil Öksüz'ü gördüğünü belirterek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine camiye çok sayıda ekip sevk edildi. Cami çevresinde önlem alan ekipler, ihbarda bulunan kişinin verdiği bilgi üzerine çevrede arama başlattı. Polis, ekipleri kısa süreli incelemeden sonra Adil Öksüz olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli, kimlik tespiti için Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan incelemede, Adil Öksüz olabileceği iddiasıyla gözaltına alınan kişinin, memur emeklisi İ.A. olduğu belirlendi.
 
Durumun anlaşılmasının ardından serbest bırakılan İ.A., oğlunun polis olduğunu belirterek, "Beni ismini bile telaffuz etmek istemediğim vatan hainine benzetmişler. Bizde öyle şey olmaz. Biz vatanımıza gönülden bağlıyız. Tek bayrak tek millet" dedi.

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