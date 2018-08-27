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Antalya'da anne ve oğlu evde ölü bulundu

Aksu ilçesinde doktor Gülşen Bulut ile 17 yaşındaki oğlunun kendilerine ait bahçe evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

  • AA
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Antalya'nın Aksu ilçesinde doktor Gülşen Bulut ile 17 yaşındaki oğlunun kendilerine ait bahçe evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, olay yerinde anne Gülşen Bulut'un (58) bulunduğu odada 4, oğlu Uğur Bulut'un (17) bulunduğu odada ise 1 boş kovan tespit edilirken, intihar notuna rastlanmadı.
 
Uğur Bulut'un 3 yıl önce psikolojik tedavi gördüğü ve bir süre önce de annesine cep telefonundan "Kardeşimi neden Amerika'ya gönderiyorsunuz, o bunu hak etmiyor" yazılı bir mesaj gönderdiği belirlendi.
 
Polis yetkilileri, Uğur Bulut'un annesini öldürüp intihar ettiği kanaatinin ağırlık kazandığını ancak nedeni hakkında kesin bir bulgu olmadığını belirtti.
 
Bu arada, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda Gülşen Bulut ile oğlu Uğur Bulut'un cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı.
 
Eşinin ve oğlunun cenazelerini diğer oğlu Ozan Bulut ile birlikte teslim alan mali müşavir Mehmet Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun psikolojik sorunlarının olmadığını belirterek, "Oğlum pırıl pırıl bir çocuktu, başarılı bir öğrenciydi. Olay hakkında şimdilik bir bilgimiz yok." dedi.
 
Özel bir diyaliz merkezinde doktor olan Gülşen Bulut ile oğlu Uğur Bulut, Antalya'nın Aksu ilçesindeki bahçe evlerinde ölü bulunmuştu. Annesini av tüfeğiyle öldüren Uğur Bulut'un, aynı silahla başına ateş ederek intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu açıklanmıştı.

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