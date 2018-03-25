Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya'da aranan 361 kişiden 191'i yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Antalya'da 191 kişi yakalandı.

  • İHA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başta mala karşı işlenen suçlar olmak üzere arama kararı alınan şahısların yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonun Antalya ayağında 283 polis 114 ekiple görev yaptı. İl genelinde aranan 361 şahsa yönelik yapılan ve iki gün süren çalışma sonunda haklarında hapis cezaları ile aranan 101 şahıs ile "PKK/KCK Terörü Örgütü Propagandası" yapmak suçundan aranan 2 şahıs ve çeşitli suçlardan ifade almaya yönelik aranan 88 kişi olmak üzere toplam 191 şahıs yakalandı.

Haklarında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 63 kişi tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Komandoların katıldığı sınır ötesi operasyonda 55 terörist etkisiz hale getirildi

Komandoların katıldığı sınır ötesi operasyonda 55 terörist etkisiz hale getirildi

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

Dünyanın en tehlikeli yiyecekleri

Dünyanın en tehlikeli yiyecekleri

Dünyanın en büyük kar labirenti

Dünyanın en büyük kar labirenti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA