Antalya’da aranan şahıs motosikletten benzin çalarken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde ikamet eden F.Y. isimli vatandaşın evinin önünde park halinde bulunan motosikletinden benzin çeken bir şahıs bulunduğu ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.



Ekipler, 22 yaşındaki B.S.’yi yanında bulunan ve çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ve 5 adet 5 litrelik yağ ile birlikte yakaladı.



Şüpheli B.S. hakkında yapılan incelemede, 18 adet suç kaydının bulunduğu, Antalya Ceza İlamat Masasınca 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesince 'tutuklu ve hükümlünün kaçması' suçlarından arandığı tespit edildi.



Polis tarafından gözaltına alınan B.S. ifadesinde, değişik tarihlerde Ahatlı, Konuksever, Şafak, Cumhuriyet, Atatürk, Kuzeyyaka, Soğuksu, Siteler, Yenidoğan ve Kültür Mahallelerinde bulunan marketlerden ve market önlerinden açıktan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini itiraf etti.



Hırsızlık olayları ile ilgili yapılan araştırmada, şahsın 10 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği kamera kayıtları ile tespit edildi. B.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.