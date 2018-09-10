Antalya’da arkadaşının evinde madde kullandığı iddia edilen16 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Olay, Varsak Karşıyaka Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’ndeki bir evde dün gece 02.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 02.00 sıralarında Mert T., arkadaşı Mustafa G.’nin (18) evine geldi.
Burada arkadaşıyla muhabbet etmeye başlayan T., yine iddiaya göre yanında getirdiği maddeyi çekmeye başladı. Bir müddet sonra Mert T.'nin rahatsızlandığını gören Mustafa G., 112’yi aradıktan sonra Mert T.'ye kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Arkadaşını hayata döndürmeye çalışan Mustafa G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Mert T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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