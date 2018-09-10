Antalya’da arkadaşının evinde madde kullandığı iddia edilen16 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

Burada arkadaşıyla muhabbet etmeye başlayan T., yine iddiaya göre yanında getirdiği maddeyi çekmeye başladı. Bir müddet sonra Mert T.'nin rahatsızlandığını gören Mustafa G., 112’yi aradıktan sonra Mert T.'ye kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkadaşını hayata döndürmeye çalışan Mustafa G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Mert T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.