Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya’da arkadaşının evinde madde kullandığı iddia edilen16 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

Olay, Varsak Karşıyaka Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’ndeki bir evde dün gece 02.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 02.00 sıralarında Mert T., arkadaşı Mustafa G.’nin (18) evine geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Burada arkadaşıyla muhabbet etmeye başlayan T., yine iddiaya göre yanında getirdiği maddeyi çekmeye başladı. Bir müddet sonra Mert T.'nin rahatsızlandığını gören Mustafa G., 112’yi aradıktan sonra Mert T.'ye kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Arkadaşını hayata döndürmeye çalışan Mustafa G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Mert T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´´Kentin her yerinde bombardıman izleri var´´

´´Kentin her yerinde bombardıman izleri var´´

EYT sorununa çözüm bulunuyor mu?

EYT sorununa çözüm bulunuyor mu?

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

Emekli maaşlarına 368 lira ek ödeme zammı gelecek

Emekli maaşlarına 368 lira ek ödeme zammı gelecek

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA