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Antalya’da beton pompası uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Antalya’da kontrolden çıkan beton pompasının uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Gündoğmuş istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Şenol Yılmaz’ın (44) kullandığı 07 GVU 03 plakalı beton pompası, Gündoğmuş Güneycik Mahallesi’nde Manavgat-Konya karayoluna 2 kilometre mesafede virajı alamayarak 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.  

Beton pompasının hurdaya döndüğü kazada araçtan fırlayan sürücü Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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