Antalya’da beton pompası uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Antalya’da kontrolden çıkan beton pompasının uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Gündoğmuş istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Şenol Yılmaz’ın (44) kullandığı 07 GVU 03 plakalı beton pompası, Gündoğmuş Güneycik Mahallesi’nde Manavgat-Konya karayoluna 2 kilometre mesafede virajı alamayarak 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
Beton pompasının hurdaya döndüğü kazada araçtan fırlayan sürücü Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.