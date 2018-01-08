Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya'da bir AVM'deki boa yılanına el konuldu

Antalya'da AVM'de izinsiz sergilenen boa yılanı hayvanat bahçesine teslim edildi. Yılanla izinsiz gösteri yapan kişilerle ilgili idari ve yasal işlem başlatıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya'da AVM'de izinsiz sergilenen boa yılanı hayvanat bahçesine teslim edildi. Yılanla izinsiz gösteri yapan kişilerle ilgili idari ve yasal işlemler uygulanarak 4 bin lira ceza kesildi.

Antalya'da bir alışveriş merkezinde, izinsiz olarak sergilenen boa yılanının, hayvanat bahçesine teslim edildiği bildirildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Antalya Şube Müdürlüğüne duyarlı vatandaşlar tarafından, Antalya'da bulunan bir alışveriş merkezinde, izinsiz olarak sergilenen ve gösteri yapılan kırmızı kuyruklu boa yılanı (boa constrictor) olduğunun ihbar edildiği belirtildi

4 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerinin boa yılanına el koyarak bakım ve rehabilitasyon için hayvanat bahçesine teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi: "Yurt dışından yaban hayvanlarının ülkemize getirilmesi, nakledilmesi CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretini Düzenleyen Sözleşme) kapsamında izne tabi olduğundan ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre hayvanların gösterilerde kullanılması izne tabi olduğundan alışveriş merkezinde gösteri yapan şahıslarla ilgili olarak gerekli idari ve yasal işlemler uygulanarak 4 bin lira ceza kesildi."

Kaynak: HÜRRİYET

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebek ağlayınca renkli görüntüler yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebek ağlayınca renkli görüntüler yaşandı

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

İşte en çok satan ultra lüks araçlar

İşte en çok satan ultra lüks araçlar

İstanbul'da kar yağışı tarihi belli oldu

İstanbul'da kar yağışı tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA