Antalya'da bir şahıs polisin takip ettiğini görünce, aracı ve kız arkadaşını bırakıp kaçtı Antalya'nın Manavgat ilçesinde uygulama noktasından kaçan otomobilin sürücüsü, motorize trafik polisinin takibi sırasında bir araca çarptı. Şahıs, yakalanacağını anlayınca aracı ve yanında bulunan kız arkadaşını bırakıp yaya olarak kaçtı.