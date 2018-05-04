Antalya'da Bylock operasyonu: 20 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bylock programını kullandıkları ve örgütle iltisaklı oldukları tespit edilen 27 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatı ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon ekipleri tarafından Antalya il merkezinde 12, Elmalı ilçesinde 1, Alanya ilçesinde 3, Manavgat ilçesinde 7, Serik ilçesinde 1, Ankara'da 1, İzmir'in Torbalı ilçesinde 1, Hatay'da 1 şüpheli olmak üzere toplam 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam ederken, 1 şüphelinin başka suçtan halen tutuklu bulunduğu, 6 kişinin ise yakalanması için çalışmanın devam ettiği bildirildi.

Yapılan operasyonda şahıslara ait çok sayıda dijital materyaller ele geçirildiği de kaydedildi.