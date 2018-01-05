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Antalya'da can alan kaza sonrası otobüsü taşladılar

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün olay yerine gelen yakınları, otobüsü taşladı.

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Manavgat'ta kazananın kırmızı ışık ihlalinden dolayı yaşandığı belirtildi. Kazada kapalı kasa panelvan tipi aracın sürücüsü 37 yaşındaki Ömer Sarıdemir hayatını kaybetti.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ

Saat 23:00 sularında gerçekleşen kazada yolcu otobüsüyle, kapalı kasa panelvan tipi araç çarpıştı. Jandarma, otobüs yolcularının ifadelerini aldı. Yolcuların ifadesine göre; otobüs sürücüsü kırmızı ışıkta yola çıktı. İfadeler üzerine otobüs sürücüsü Müslüm Toprak gözaltına alındı.

SARIDEMİR'İN YAKINLARI OTOBÜSÜ TAŞLADI

Kazayı duyarak olay yerine gelen Sarıdemir’in yakınları feryatlarıyla ortalığı inletirken, bazı vatandaşlar yolcu otobüsüne taşlarla saldırarak camlarını kırdı. Hayatını kaybeden Ömer Sarıdemir’in cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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