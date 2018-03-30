Antalya'da Çiftlik Bank'ın 2 deposuna baskın düzenlendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çiftlik Bank ile ortak şirketlerden Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Tic.Ltd.Şti. isimli şirketin Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Yenigöl Caddesi Lavanta Sokak'ta deposunun bulunduğu belirlenirken depoda bulunan mal varlıkları değerlerine el konulması kararı çıkarıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Tic. Ltd. Şti. isimli şirketin Yenigöl Mahallesi deposunun yanı sıra Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde de bir deposunun bulunduğunu tespit etti. Konu ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca her iki depoda da arama kararı çıkarıldı.

İki depoda malzemeler ve soğutuculu kamyonetler ele geçirildi

Muratpaşa ilçesindeki depoda yapılan aramada; Şirketler adına düzenlenmiş çok sayıda irsaliyelere , harddisk ve telefonlara el konulurken ofis malzemeleri ile çok sayıda Çiftlik Bank ibareli gıda malzemeleri (bir kısmı bozulmuş bir kısmının son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma,peynir v.s.) ele geçirildi. El konulan gıda malzemeleri depo sahibine yedi emin olarak teslim edildi. Antalya polisi Kepez ilçesindeki depoda yapılan aramada ise deponun soğutuculu odaların bulunduğu ve odalarda çok sayıda Çiftlik Bank ibareli ve çeşitli markalarda gıda malzemeleri (bal, sucuk, zeytin, kavurma,peynir v.s.) olduğu tespit edilerek el koydu. El konulan gıda malzemeleri depo sahibine yedi emin olarak teslim edildi. Ayrıca depo içerisinde soğutuculu 7 kamyonet bulunurken Çiftlik Bank ortakları olan haklarında el konulması kararı verilen Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Tic.Ltd.Şti. ve Fame Game Hayvancılık San. ve Tic.A.Ş ait oldukları tespit edilmesi üzerine 7 araca da el konularak yedi emin otoparkına çekildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.