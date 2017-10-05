Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya'da darp iddiasıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirdi

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Alanya 1. Sulh Ceza Hakimliği, ilçede bir kadının polislerce darbedildiği iddiasıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yazılı, sosyal ve görsel basında kadına şiddet olayına ilişkin çıkan haberlerin soruşturma tamamlanıncaya kadar yasaklanması kararlaştrıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve bu içerikli yayınların yasaklanmasına karar verilmiştir."

Alanya'da, Kırgızistan uyruklu R.A'yı sokakta darbettikleri iddiasıyla açığa alınan ve adliyeye sevk edilen iki polis memuru İ.K. ve İ.S, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden İ.K. tutuklanmış, İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yerli Jet motoru tamam. Türkiye savunma sanayisi yeni bir döneme geçiyor

Yerli Jet motoru tamam. Türkiye savunma sanayisi yeni bir döneme geçiyor

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA