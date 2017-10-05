Antalya'da darp iddiasıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirdi
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Alanya 1. Sulh Ceza Hakimliği, ilçede bir kadının polislerce darbedildiği iddiasıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirdi.
- AA
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yazılı, sosyal ve görsel basında kadına şiddet olayına ilişkin çıkan haberlerin soruşturma tamamlanıncaya kadar yasaklanması kararlaştrıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve bu içerikli yayınların yasaklanmasına karar verilmiştir."
Alanya'da, Kırgızistan uyruklu R.A'yı sokakta darbettikleri iddiasıyla açığa alınan ve adliyeye sevk edilen iki polis memuru İ.K. ve İ.S, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden İ.K. tutuklanmış, İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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