Antalya'da deprem
Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- ANKARA (AA)
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, büyüklüğü 4,1 olan deprem saat 03.08'de kaydedildi.
Sarsıntının 44,36 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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