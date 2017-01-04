Antalya'da deprem

'RedHack' dediler FETÖHack çıktı

Devlete ait gizli bilgileri internete sızdıran ve bazı kurumların belgelerine ulaşmaya çalışan Tünay Ş. Ankara'da yakalandı. Sosyal medyada kendilerine marksist ve sosyalist imajı yaratan RedHack'in üyesi Tünay Ş.'nin ağabeyinin FETÖ'cü bir eski emniyet amiri olduğu tespit edildi.