Antalya'da evinde 6 yıllık arkadaşının akıl almaz dehşetiyle karşı karşıya kaldı

Kadın derneklerince sosyal medyada da paylaşılan dehşet verici olay 28 Mart'ta Antalya'da yaşandı. Olay iddialara göre şöyle gelişti:

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, 13 yıl önce eşinden boşanan bir çocuk annesi güzellik uzmanı E.U., 6 yıldır tanıdığı Ç.Ç. ile evinde buluştu. Genç kadın, adamın eve alkollü halde geldiğini fark edince evden çıkardı. Buna öfkelenen Ç.Ç. iddiaya göre evin kapısını kırıp içeri girdi ve kadını darp etmeye başladı. Daha sonra saçından sürüklediği E.U.'yu bıçak zoruyla banyoya kapattı. E.U., sonrasında yaşadığı dehşet dolu anları SABAH'a anlattı:

"TEK TESELLİM KIZIM EVDE DEĞİLDİ"

"Elindeki bıçağı rastgele sağa sola sallıyordu. Avazım çıktığı kadar bağırmaya, çığlıklar atmaya başladım ama kimse duymadı. 3 bıçak darbesi karnıma aldım. O halde saldırmaya, bana sahip olmaya çalışıyordu. Vücudumda diş izleri var. Aldığım her bıçak darbesini, yumruk darbesini hissediyordum. Ama o an, acı duygum kalmamıştı. Bedenime zorla sahip olmak istiyordu. Banyoda iki saat boyunca boğuştuk. Sonra bir yumrukla elindeki bıçağı düşürdüm. O sırada kaçıp kanlar içerisinde 5 kat aşağı indim. Karşı binaya sığındım. Polis çağırdık. Gerisini pek hatırlamıyorum.

Duruşmada olayla ilgisi bulunmadığını söylüyor ama evimin 10 farklı noktasında parmak izi var. Bıçakta parmak izi var. Vücudumda diş izleri var. Tek tesellim o gün, 15 yaşındaki kızımın evde olmamasıydı."

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hakim karşısına çıkarılan şüpheli Ç.Ç., duruşmada, iddiaları kabul etmedi ve söz konusu saldırıyı yapmadığını savundu. Ç.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, ikinci duruşmanın 14 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi.