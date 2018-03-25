Antalya'da feci kaza: Hidroliği boşalan parça üzerine düştüğü çocuğu öldürdü

Manavgat´a bağlı Yeniköy Mahallesi´nde oturan Ali Kısa, evlerinin yanında duran yem karma makinesinin çevresinde oynamaya başladı. Saat 18.30 sıralarında makinenin hidroliği boşalan yem konulan parçası Ali Kısa´nın üzerine düştü. Ağır yaralanan Ali Kısa ailesi tarafından Manavgat Devlet Hastanesi´ne getirildi. Burada müdahale edilen Ali Kısa´nın beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ali Kısa´nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Hastaneye gelen yakınları Ali Kısa´nın ölüm haberini alınca fenalık geçirdi.

Yeniköy Mahallesi Ortaokulu 6´ncı sınıf öğrencisi olan ve derslerinde başarılı olduğu belirtilen Ali Kısa´nın 2 ablasının bulunduğu ve ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.