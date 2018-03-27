Antalya’da feci olay: Market işleten hamile kardeşini jiletle yaralayıp, paralarını gasp etti
Antalya’da hamile olduğu belirtilen üvey kardeşi Yadigar D.’nin işlettiği markete gelerek kasadaki paraları vermesini isteyen Celal D., ‘hayır’ cevabını alınca kardeşini jiletle elinden yaraladı, kasadaki paraları alıp kaçtı.
- İHA
Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde, köy meydanı olarak tabir edilen bölgedeki bir markette saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üvey kardeşi Yadigar D.'nin işlettiği markete gelen Celal D. (25), kasadaki paraları kendisine vermesini istedi. Kardeşinden olumsuz cevap alan Celal D. market reyonundaki tıraş bıçağıyla Yadigar D.’nin parmağını kesti. Ardından kasaya yönelen Celal D., buradaki paraları alıp kaçtı.
Yadigar D.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hamile olduğu öğrenilen genç kadının markette ifadesini alan polis, bölgede yaptığı çalışmada gasp yaptığı iddia edilen Celal D.’yi iki sokak ötede evine girerken yakaladı. Üzerinde 185 lira ele geçirilen Celal D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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