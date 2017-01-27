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Antalya’da FETÖ operasyonları: 13 tutuklama

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 13 kişi tutuklandı.

  • İHA
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında işçi, şoför, çiftçi, bakkal, fırıncı, mühendis, öğretmen ve serbest meslek mensuplarının da bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. 
 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan 14 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. F.Ş., S.D., İ.Y., İ.T., K.K., K.P., M.K., M.B., M.Ç., M.K., O.E., M.H. ve A.E. TCK 314/2 maddesi kapsamındaki eylemleri iddiasıyla Antalya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüpheli S.D. ise Antalya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
 

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