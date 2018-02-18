Antalya'da FETÖ operasyonuna 14 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen projeli çalışma kapsamında, 7 Şubat tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda içerisinde birçoğu öğretmen olan 25 şüpheli yakalandı. 2 şüpheli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, 2 şüpheli de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Bir kısmının örgüt mensuplarının kullandığı kriptolu haberleşme aracı ByLock kullandığı değerlendirilen 12 şüpheli, kolluk işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alındıktan sonra şüpheli 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmesi, şüpheli 9 kişi hakkında ise TCK 314/2 maddesi kapsamındaki eylemleri iddiasından tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.

Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğince sorguları tamamlanan A.T., D.A., D.Ç., E.Ç., F.K., F.Y., İ.G., İ.K., R.O. isimli şüpheliler hakkında TCK 314/2 maddesi kapsamındaki eylemleri iddiasından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Diğer şüpheliler B.F.S., E.K., İ.T. hakkında ise Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı verildi.

Antalya'da bazı il ve ilçelerde soruşturması ve kovuşturması başlatılmış, ancak bu zamana kadar yakalanması mümkün olmayıp gaybubet evlerinde bulunan ve haklarında yakalama emri çıkartılan 9 şüpheliden A.E., Ü.E., F.Ş., F.T., Y.T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken Y.T., H.G.Y. isimli şüpheliler adli kontrol kararı verilirken, R.B.O., İ.Y. isimli şüpheliler serbest bırakıldı.