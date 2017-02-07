Antalya'da FETÖ soruşturması: 7 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen, aralarında müezzin ve ebenin de bulunduğu 8 kişiden 7'si tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.