Antalya'da FETÖ soruşturması: 7 tutuklama
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen, aralarında müezzin ve ebenin de bulunduğu 8 kişiden 7'si tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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