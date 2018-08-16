Antalya'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 6 gözaltı
Antalya'da, aile gibi davranıp, 'gaybubet evleri'nde gizlenen 6 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
- DHA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü görevlileri, aranan FETÖ/PDY üyelerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, aile gibi davranıp, 'gaybubet evleri'nde gizlenen 6 şüpheli operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda dijital materyaller, sahte kimlik ve para ele geçirildi.
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