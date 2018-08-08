Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 5 kişi yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu ortak çalışmalarda, silahlı terör örgütü FETÖ içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün hücre evlerinde gizlenen şüphelileri belirledi.

Haklarında Isparta Sulh Ceza Hakimliği, Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği, Konya 1. Sulh Ceza Hakimliği, (Konya) Sarayönü Sulh Ceza

Hakimliği, Konya 2. Sulh Ceza Hakimliği, Denizli 3. Ağır Ceza Hakimliği, olmak üzere farklı mahkemelerce aranma kaydı bulunan ve ikisi Emniyet Mahrem İmam ve biri kamu görevinden ihraç edilen Komiser Yardımcısı olmak toplam 7 şüpheliye yönelik, sabah saatlerinde, polis ekipleri eş zamanlı olarak 5 farklı hücre evine operasyon yaptı.

5 Şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda; şahısların yakalanmamak üzere kullandıkları sahte kimlikler ile çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürülürken 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam etiği öğrenildi.