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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Antalya'daki FETÖ/PDY operasyonunda, ByLock kullandıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada ByLock kullandıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyelerinin "çalışma evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.B, S.G, E.G, S.B, Ö.A.T. ve C.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldığı hücre evlerinde yapılan aramada, V.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik, A.A. adına düzenlenmiş sahte kira sözleşmesi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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