Antalya'da FETÖ/PDY sanığına hapis cezası
Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açılan davada tutuklu yargılanan öğretmene 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
- AA
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada tutuklu yargılanan öğretmene "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İ.D'nin yargılanmasına devam edildi.
Mahkeme heyeti, duruşmada ilk kez FETÖ/PDY kapsamında verdiği kararda öğretmen İ.D'yi "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
"Terör örgütü propagandası yapma" suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın bu suçlamadan beraatine karar verildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.