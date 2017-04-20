Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya'da FETÖ/PDY sanığına hapis cezası

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açılan davada tutuklu yargılanan öğretmene 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada tutuklu yargılanan öğretmene "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İ.D'nin yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme heyeti, duruşmada ilk kez FETÖ/PDY kapsamında verdiği kararda öğretmen İ.D'yi "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Terör örgütü propagandası yapma" suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın bu suçlamadan beraatine karar verildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım'dan erken seçim açıklaması: Herhangi bir erken seçim yok

Başbakan Yıldırım'dan erken seçim açıklaması: Herhangi bir erken seçim yok

2. Dünya Savaşı sırasında çekilen nadir renkli fotoğraflar

2. Dünya Savaşı sırasında çekilen nadir renkli fotoğraflar

Aslanın başına gelmeyen kalmadı

Aslanın başına gelmeyen kalmadı

Acımasız vahşi doğa

Acımasız vahşi doğa

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA