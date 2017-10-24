Antalya’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Antalya’da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarına ilişkin yurtdışı bağlantılı kadınları Türkiye’ye getirerek fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, K.T., M.T., M.K. ve Ukrayna uyruklu M.A.’nın yurtdışından maddi durumları kötü olan kadınları bulup çok para kazanacakları vaadi ile yol masraflarını karşılayarak fuhuş amaçlı kente getirdikleri belirlenerek 5 ev ve 2 otoda eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 Ukrayna, 1 Moldova, 1 Kırgızistan ve 2 Kazakistan uyruklu olmak üzere toplam 9 kadın kurtarılırken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
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