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Antalya’da fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Antalya’da fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

  • İHA
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuşa aracılık ve yer temin eden şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde F.C. ve F.B.’nin S.S. ve Moldova uyruklu T.G. adlı kadınlara fuhuş yapmalarına aracılık ve yer temin ettikleri belirlendi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen F.C. ve F.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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