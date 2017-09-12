Antalya'da Gürcü sevgilisini öldüren adam tutuklandı

Olay, dün 18.00 sıralarında Demre ilçesi Mustafa Masatlı Caddesi üzerinde bulunan bir pastanenin önünde gerçekleşmişti. Edinilen bilgiye göre, boya ve badana işleriyle uğraşan 44 yaşındaki Mesut Ö., eğlence mekanında çalışan sevgilisi Gürcistan uyruklu 51 yaşındaki Anna Safaryan’la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut Ö., yanındaki bıçakla sevgilisi Safaryan’ı sokak ortasında 6 yerinden bıçakladı, ardından boğazını keserek olay yerinden kaçtı. Gürcü kadın bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, taksiyle kaçtığı öğrenilen Mesut Ö.'yü, Büyükkum Mahallesi Kömürlük Sahili’nde alkol alırken yakaladı. Mesut Ö. polis merkezindeki sorgusunun ardından savcılığa sevk edildi. Buradaki sorgusunun sonrasında Mesut Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Kaş Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan, birlikte olduğu kadını boğazını keserek öldüren Mesut Ö.’ün olayın ardından koşarak uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.