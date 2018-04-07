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Antalya'da hastaneye getirilen askerlerin sağlık durumları iyi

Antalya'da Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 30 kadar askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye getirildiği bildirildi. Tedavisi yapılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 30 civarında er ve erbaşın bazılarına serum takıldığı, bir bölümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği ve ciddi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı bildirildi. Dışardan yemek satın alınması yapılmayan Antalya'da hastaneye getirilen askerlerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle birlikte mevsimsel rahatsızlık nedeniyle olabileceği belirtildi.

 

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