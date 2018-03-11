Antalya'da hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı 18 dereceye ulaştı

Antalya Meteoroloji Bölge Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, il merkezinde hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı 18 derece, nem oranı yüzde 57 oldu.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, sahillerde zaman geçirmeyi tercih etti. Bazı turistler denize girerken kimisi sahilde güneşlendi. Mustafa Yeşiltaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalyalı olduğunu ve her kış denize girdiğini söyledi. Hava ve deniz suyu sıcaklığının çok iyi olduğunu dile getiren Yeşiltaş, "Denizden çıktığımızda üşümüyoruz. Herkes kışın denize girmekten korkuyor. Oysa şu anda deniz için en güzel mevsimdeyiz." diye konuştu.

Emre Mater de İstanbul'da yaşarken 7 sene önce Antalya'ya taşındığını ve bu yıl ilk kez denize girdiğini belirterek, kentte yılın 7-8 ayında denizden faydalanabildiklerini ifade etti.

Antalya'da yaşayan Rus uyruklu Natalia Vdovitsyna ise havanın ve denizin çok güzel olduğunu vurgulayarak, "İki senedir Antalya'da oturuyorum. Burayı çok seviyorum. Türkiye'yi de çok seviyorum. İnsanları da çok güzel." dedi.