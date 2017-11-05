Antalya'da hırsızlık zanlıları polisin dikkati sayesinde yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede çalışma yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri B.B'nin (26) kimliğini kontrol etmek istedi. Bu sırada B.B'nin yanında bulunan M.İ.C. (23) ve otomobil içerisinde bekleyen 3 kişi polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu B.Ç, (29), G.E. (26) ve S.Ö. de (27) ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan S.Ö'nün 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Zanlıların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada çaldıkları bazı eşyalar ile bir miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.İ.C. ve S.Ö. tutuklandı, B.Ç, B.B, ve G.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.