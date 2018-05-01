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Antalya'da ilginç olay! Kıyıya boğa vurdu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sakinlerinin haber vermesiyle sahile gelen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, sahile vuran ve öldüğü belirlenen boğayı iş makinesiyle alarak belediyeye ait hayvan mezarlığına gömdü.

  • DHA
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Gazipaşa Selinus sahilinden, dün öğle saatlerinde kötü koku geldiğini fark edenler kıyıya geldi. İlçe sakinleri ölü bir büyükbaşın sahile vurduğunu gördü. Taşımacılık yapılan yük gemilerinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin edilen hayvanın boğa olduğu anlaşıldı. İlçe sakinlerinin haber vermesiyle sahile gelen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle aldıkları boğayı belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp gömdü.

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