Antalya'da ilginç olay! Kıyıya boğa vurdu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sakinlerinin haber vermesiyle sahile gelen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, sahile vuran ve öldüğü belirlenen boğayı iş makinesiyle alarak belediyeye ait hayvan mezarlığına gömdü.
- DHA
Gazipaşa Selinus sahilinden, dün öğle saatlerinde kötü koku geldiğini fark edenler kıyıya geldi. İlçe sakinleri ölü bir büyükbaşın sahile vurduğunu gördü. Taşımacılık yapılan yük gemilerinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin edilen hayvanın boğa olduğu anlaşıldı. İlçe sakinlerinin haber vermesiyle sahile gelen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle aldıkları boğayı belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp gömdü.
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