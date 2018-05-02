Antalya'da İran uyruklu 3 şüpheliye "sahte para" gözaltısı
Antalya'da sahte dolarla alışveriş yaptığı iddia edilen İranlı 3 şüpheli, gözaltına alındı.
- AA
Muratpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezinin sahibi, İranlı 3 turistin sahte dolarla alışveriş yaptığı ihbarında bulundu.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Lara bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde konaklayan S.T, F.E. ve A.S.C. olduğunu tespit etti.
Kaldıkları otelde gözaltına alınan şüphelilerin, sahte 500 dolarla alışveriş yaptığı öne sürüldü.
Şüpheliler, emniyete götürüldü.
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