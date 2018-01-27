Antalya'da istediği parayı alamayan boyacı intihara kalkıştı

Olay Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi 3840 Sokak Kepez Elektik Sitesi 1’inci Blok 5’inci kattaki dairede, saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

BOYA İÇİN 600 LİRAYA ANLAŞTI

Boyacılık ve tadilat işi yapan A.Ş., H.U. ile dairenin tamamının boyanması karşılığında 600 TL’ye anlaştı. Boyama işinin tamamlanmasının ardından daire sahibi H.U. anlaştıkları üzere A.Ş.’ye 600 TL verdi.

İSTEDİĞİ ÜCRET ÖDENMEYİNCE İNTİHARA KALKIŞTI

Dairenin tamamının yanı sıra kapı ve pencereleri de boyadığını belirten A.Ş., telefonda H.U.’dan 900 TL daha talep etti. İstediği parayı alamayan A.Ş., daire sahibiyle görüşmek üzere eve geldi. İkili bir süre konuştuktan sonra A.Ş., dairenin balkonuna çıkarak intihar edeceğini söyledi.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olayı gören site sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, branda açarak güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de hazırda bekledi. Polis ekipleri daireye çıkarak bir süre A.Ş. ile görüşüp ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman balkonun demir korkulukları üzerine çıkan A.Ş., eline aldığı bir taş parçasıyla aşağıdaki meraklı kalabalığı tehdit ederek gitmelerini istedi.

900 LİRAYI ALINCA EYLEMİ SONLANDIRDI

Ev sahibi H.U.’dan alınan 900 TL’nin verilmesi üzerine A.Ş. eylemine son verdi. A.Ş., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.