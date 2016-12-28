Antalya'da kaçak kazı alanında 20 ton külçe altın bulunduğu iddiası

İddiaya göre, Kemer’in Üçoluk Bölgesi dağlık alanda kaçak define kazısı yapılan alanda 20 ton külçe altın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgede araştırma yaptı. Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü yetkilileri de bölgeye özel bir heyet gönderdi.

Yetkililer, kaçak kazı yapılan alanda inceleme başlatıldığını, özel bir kamera ile yapılan ilk tespitlerde külçe altın olabileceği düşünülen nesneler tespit edildiğini bildirdi.