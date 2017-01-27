Antalya'da kadın öğretmenlerin 'Suriyeli' kavgası

Muratpaşa İlçesi Ermenek İlkokulu’nda, ücreti UNICEF tarafından ödenen ve Suriyeli çocukların Türkçe ve oryantasyon eğitimini üstlenen Öykü İ.’nin geçen hafta derslere girmemesi üzerine, İngilizce öğretmeni Selcan Ö. tepki gösterdi. Selcan Ö., günboyu öğretmenler odasında oturduğu söylenen Öykü İ.’ye, kendi sınıfındaki Suriyeli öğrenciler için ne zaman derse gireceğini sordu.

"BU NASIL ÖĞRETMEN"

Yanıt vermeden öğretmenler odasının kapısını çarpıp çıktığı ileri sürülen Öykü İ.’nin ardından öğretmenler Selcan Ö. ile Gökçen E. ve Fatma U., "Bu nasıl öğretmen, hem bizden çok ücret alıyor, hem derslere girmiyor. Bunu müdürle konuşalım" diye tepki gösterdi.