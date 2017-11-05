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Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yoldan çıkarak, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, saat 13.00 sıralarında, Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. Okan Çağlar'ın (25) kullandığı kamyonet, yoldan çıkarak, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Türker Tarık Tanrıverdi (22) hayatını kaybederken, sürücü Çağlar ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Çağlar'ı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Savcının incelemesinin ardından Tanrıverdi'nin cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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