Antalya'da kayyum atanan şirketlerde yöneticilik yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen, kayyum atanan iki şirkette yöneticilik yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri serbest bırakıldı.
- AA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kayyum atanan iki şirkette gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. ve S.D, çıkarıldıkları mahkemece örgüte finans desteği sağladıkları suçlamasıyla tutuklandı, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında kayyum atanan iki şirkete 31 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, 4 yönetici gözaltına alınmıştı.
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