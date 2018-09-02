Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya'da kontrolden çıkan cipin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan cipin takla attığı kazada, 9 yaşındaki Iraklı Ali Omar Ali Alsaadı öldü, 4'ü Iraklı, 5 kişi de yaralandı.

  • DHA
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, öğle saatlerinde Alanya'nın kırsal bölgesindeki Üzümlü Mahallesi Altı mevkisi Dim Barajı yolunda meydana geldi. Muzaffer B. yönetimindeki 07 HCH 82 plakalı safari cipi, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, Muzaffer B. ile yanındaki Iraklı Fouad Hamasadeq (22), Iman Najah (29), Halak Hilmi Nafia (29), Ali Omar Ali Hussein Alsaadı (34) ve Ali Omar Ali Alsaadı (9) yaralandı.
 
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü. Sağlık durumu ciddi olan Ali Omar Ali Alsaadı sevk edildiği Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 
Sürücü Muzaffer B. tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA