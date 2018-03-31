Antalya'da kumar baskınında 61 kişiye 16 bin TL para cezası

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde kumar (tombala) oynandığı tespit edilen bazı işyerlerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında kumar oynadığı tespit edilen 61 kişiye toplam 16 bin TL para cezası uygulandı. Polis ekipleri kumar oynanmasına yer temin eden ve işletme sahibi olduğu tespit edilen 4 kişiyi ise gözaltına aldı. Şahıslar hakkında "Kumar oynatmak" suçlamasıyla idari işlem yapılırken, iş yerlerini mühürledi.

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda işletmede ele geçirilen çok sayıda tombala kartı, pul, top gibi malzemelere el konuldu. Ekipler, daha önce Antalya’da kumar oynandığı tespit edilen 14 salona sabit ekipler koyarak, buralarda tekrar kumar oynanmasının önüne geçtiği öğrenildi.